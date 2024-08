Defesa Civil alerta para maré alta e risco de ressaca no Sul da Ilha Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 13/08/2024 - 20h26 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h44 ) ‌



A Defesa Civil está monitorando de perto as praias do Sul da Ilha devido à maré alta que pode causar ressacas e outros impactos nas áreas costeiras. Para obter mais informações sobre as condições atuais e futuras, acompanhe a Central do Tempo com Cibelly Favero.

