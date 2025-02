DeepSeek ultrapassa o ChatGPT nos Estados Unidos Aclr|Do canal Record News no YouTube 28/01/2025 - 17h00 (Atualizado em 29/01/2025 - 01h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma nova inteligência artificial chinesa derrubou as ações de concorrentes do setor de tecnologia no mundo. O aplicativo DeepSeek, de uma startup chinesa, ultrapassou o ChatGPT em downloads. O aplicativo também se tornou o aplicativo gratuito mais bem avaliado na App Store dos Estados Unidos. É estimado que empresas de tecnologia ao redor do mundo tenham perdido até um trilhão de dólares de valor de mercado juntas.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

‌



📷 Reuters

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.