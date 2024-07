Declaração, tretas e confusão: veja tudo que rolou na Mansão nesta semana | A Conquista do Poder

Aclr |Do canal Hora do Faro no YouTube

A emoções dominaram a Mansão de A Grande Conquista nesta semana. Any venceu a Troca de Poder e dividiu o reinado com Lizi. Já no clima festivo, rolou até declaração de Fellipe para Taty Pink. Dona Geni também tentou escapar da Zona de Risco, enquanto Any foi a menos votada pelo público e deixou o jogo.

