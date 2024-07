Decisão do júri: acusado de homicídio é absolvido em Três Barras

Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

O julgamento de um homem acusado de matar Luis Giovani em Três Barras resultou em absolvição pelo júri. O tribunal de Canoinhas foi o palco desse caso, que trouxe à tona diversas questões sobre o crime ocorrido. Felipe Bambace, da Tribuna do Povo, explica os motivos que levaram à decisão do júri e faz uma retrospectiva detalhada do crime que abalou a comunidade. Acompanhe a matéria completa para entender o desfecho desse caso e as implicações legais envolvidas. Não perca os detalhes sobre como o julgamento se desenrolou e o impacto dessa absolvição.

