Décio Lima reúne-se com parlamentares para discutir reforma tributária e outras pautas do Sebrae



Nesta terça-feira (13), o presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, catarinense e reconhecido por seu trabalho em prol das micro e pequenas empresas, se encontrou com a Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas em Brasília. Entre os principais tópicos discutidos estava a reforma tributária, uma questão crucial para o setor. Danila Bernardes traz os detalhes desta importante reunião, que busca alinhar os interesses do Sebrae com as políticas públicas para pequenos negócios. Confira.

