Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional, aborda geração de empregos e empreendedorismo em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 15/08/2024 - 21h55 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h37 ) ‌



Nesta entrevista exclusiva, Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional, oferece uma visão detalhada sobre o futuro do emprego e do empreendedorismo em Santa Catarina. Participando do Startup Summit em Florianópolis, ele discute as iniciativas do Sebrae para fomentar o ambiente de negócios e criar novas oportunidades de trabalho no estado. Confira a reportagem completa.

