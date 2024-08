Deborah Secco abre o coração sobre separação de Hugo Moura: 'A coisa mais difícil que já vivi' Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 02/08/2024 - 05h13 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h32 ) ‌



No meio dos rumores de que o ex já estaria a namorar com outra mulher, Deborah Secco deu uma entrevista e abriu o coração sobre a separação de Hugo Moura. “A coisa mais difícil que já vivi”, declarou a atriz. Deborah contou que encerrar o casamento com o diretor de cinema a fez reviver a dor que sentiu quando viu os próprios pais a divorciarem-se. Olhando para trás, a artista confessou que, hoje, sabe que a decisão dos familiares foi acertada, já que eles puderam ser pais melhores depois da separação. Veja!

