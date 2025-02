DE VOLTA À ROTINA I ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 20/01/2025 - 20h00 (Atualizado em 21/01/2025 - 01h02 ) twitter

Oi, pessoal! Como vocês estão? Minhas férias chegaram ao fim e antes de retomar a rotina, decidi começar o dia com um momento de autocuidado na @realcysampa. Foi um momento super relaxante e essencial para me energizar para o que vem pela frente!

Depois, fui gravar o programa e, claro, aproveitei para matar a saudade dos meus queridos colegas de trabalho. Pra fechar com chave de ouro, consegui treinar com o Edu e ainda terminei o dia com um jantar delicioso em casa!

Esse foi um dia bem agitado e cheio de atividades, e eu trouxe todos os detalhes aqui pra vocês! Estavam com saudades dessa rotina intensa? Comentem aqui embaixo como foi a volta da rotina de vocês e me contem o que acharam do vídeo!

