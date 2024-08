De vendedor a dono de um império: Roberto Cabrini narra a história de Silvio Santos Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 25/08/2024 - 12h00 (Atualizado em 26/08/2024 - 01h45 ) ‌



No dia da morte do apresentador Silvio Santos, o 'Balanço Geral' exibiu uma homenagem feita pelo jornalista Roberto Cabrini quando Silvio completou 90 anos de idade, três anos atrás. A reportagem mostra como Senor Abravanel, o Silvio Santos, percorreu uma jornada de vendedor ambulante no comércio popular do Rio de Janeiro a lenda da televisão brasileira e mundial. Acompanhe!

