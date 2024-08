De pai para filho: empreendedorismo atravessa gerações e fortalece vínculos familiares Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 09/08/2024 - 21h34 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h24 ) ‌



Neste Dia dos Pais, celebramos a influência que os pais têm na formação dos filhos, especialmente na escolha de suas profissões e no empreendedorismo. Pais muitas vezes servem como modelos e mentores, passando adiante ensinamentos valiosos que moldam as decisões e o futuro de seus filhos. Confira como os ensinamentos dos pais podem inspirar e fortalecer vínculos familiares enquanto orientam as futuras gerações no caminho do empreendedorismo.

