De hobby a profissão a paixão de seu ingo pelas orquídeas é exemplo de dedicação

14/11/2024 - 15h21 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h24 )

Em Joinville, Seu Ingo é um nome respeitado no mundo das orquídeas, com quase 30 anos de dedicação ao cultivo dessa flor fascinante. Com mais de 50 mil plantas, ele se destaca na Associação Joinvilense dos Amadores de Orquídeas e participa ativamente da organização da Festa das Flores. Para Seu Ingo, cultivar orquídeas não é apenas um hobby, mas uma verdadeira paixão, que mistura ciência e tradição. Vamos conhecer um pouco mais sobre sua história e o amor que ele tem por essas flores incríveis.

