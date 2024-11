De Fusca com Samuca: Renato Borghetti Aclr|Do canal Record RS no YouTube 11/11/2024 - 14h13 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h45 ) twitter

O convidado de hoje do "De Fusca com o Samuca" é o Renato Borghetti. O músico fala sobre a carreira e os 40 anos do primeiro disco.

