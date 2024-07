Davi descobre que Bateseba está grávida | REIS

Aclr |Do canal RECORD EUROPA no YouTube

Aitofel encontra-se com Davi para pedir que o rei traga Urias de volta a Jerusalém, mas Davi irrita-se e diz que não pode tirar um capitão da batalha. Aitofel acaba por revelar que Bateseba está grávida do rei. O rei fica chocado com a informação.

---

