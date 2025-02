Davi comemora primeiro gol, Ruan desabafa sobre VAR e empate dramático Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 20/02/2025 - 11h17 (Atualizado em 21/02/2025 - 09h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Davi, do Água Santa, celebrou seu primeiro gol como profissional, mas lamentou o empate: "Queria mesmo sair com a vitória, mas lutamos até o final. Foi um jogo muito tumultuado, tivemos chances de virar." Já Ruan Ribeiro, da Inter de Limeira, desabafou sobre o resultado e o gol anulado pelo VAR: "Estava com o jogo nas mãos, era só voltar e manter o resultado. Minha opinião, impedimento não tem que ser olhado no VAR." Agora, ambos focam na próxima partida. "É o jogo da nossa vida, o mais importante", destacou Davi.

#Paulistão #ÁguaSanta #InterdeLimeira

Inscreva-se no canal R7: http://r7.com/sa1d

Facebook: https://pt-br.facebook.com/R7Esportes/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/R7Esportes/

Twitter: https://twitter.com/r7esportes

‌



Site oficial: https://esportes.r7.com/

#R7Esportes

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.