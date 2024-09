Dataprev abre inscrições para preencher 236 vagas em concurso Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 09/09/2024 - 19h02 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h49 ) ‌



Estão abertas as inscrições para o concurso público da Dataprev que visa preencher mais de 200 vagas. Os salários variam de R$ 3.800 a R$ 9.100 reais e as oportunidades são destinadas a cargos de nível médio e superior. Para formação de cadastro de reserva há quase 2.000 vagas disponíveis. As inscrições devem ser realizadas no site da Fundação Getúlio Vargas até o dia 13 de outubro.

