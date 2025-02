Daniele Hypólito perde a liderança para Aline Mineiro e cai no buraco Aclr|Do canal RECORD no YouTube 23/02/2025 - 21h51 (Atualizado em 24/02/2025 - 01h25 ) twitter

Daniele Hypólito chegou ao quarto duelo com R$ 16 mil e escolheu Aline Mineiro como adversária. Durante o jogo, a ex-ginasta perdeu todas as suas vidas, errou uma pergunta sobre transporte público e deu adeus ao prêmio do programa.

