Daniel Cruz emociona 92 jurados interpretando “Lately”, de Stevie Wonder

Aclr |Do canal Canta Comigo no YouTube

Alto contraste

A+

A-

O carioca Daniel Cruz, de 24 anos, é músico e já chegou a tocar na sala de espera de uma clínica oftalmológica para acalmar os pacientes. Em 2017, postava muitos vídeos na internet cantando e gravou um vídeo cantando a música do Djavan. O perfil do Djavan compartilhou em seu Instagram e isso fez com que valorizassem mais seu trabalho. Daniel emocionou 92 jurados interpretando “Lately”, de Stevie Wonder.

Inscreva-se no canal Canta Comigo: http://r7.com/SpgR

Facebook: https://www.facebook.com/CantaComigoRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cantacomigorecord/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/CantaComigoRec

Site oficial: https://recordtv.r7.com/canta-comigo-5

Publicidade

#CantaComigo #RodrigoFaro #DanielCruz

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.