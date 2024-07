Aclr |Do canal Tici Pinheiro no YouTube

DANDO UM UP NO VISUAL | TICI PINHEIRO

Hola que tal? Oi, gente! No vídeo de hoje vocês vão me acompanhar, dando uma repaginada no visual! Dessa vez não será uma grande mudança como eu já fiz algumas vezes, mas dei uma mexida no tom, e um corte básico só pra dar uma rejuvenescida.

Aproveitamos as muitas horas que fiquei por lá para fazer um joguinho de perguntas, e ainda teve participação especial rápida de uma amiga querida, que vocês terão que assistir pra saber quem é. Já dá o play e vem acompanhar esse vlog.

Comentem aqui se curtiram a transformação, e não esqueçam de curtir e tocar o sininho para estarem sempre por dentro das novidades do canal.

#ticipinheiro #mudançadevisual #cabelo

