DANDO CONTA DE TUDO l ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 28/11/2024 - 20h00 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oi, pessoal! Tudo bem?

Voltando mais uma vez para a correria da rotina e é lógico que vou levar vocês comigo! Começando com a gravação do Hoje em dia, em seguida depois de reuniões fui participar de uma entrevista para o quadro "Isto é gente como a gente". Depois fui levar o Alezinho no cabeleireiro. No dia seguinte depois do programa, fui para curitiba com o @eduguedesoficial para um evento da Fórmula Natural.

Vocês gostaram? Comentem aqui o que acharam e se querem ver mais vídeos assim por aqui. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijosss!

INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

‌



SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

‌



TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

#anahickmann #style #vlog

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.