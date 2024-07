Danças Circulares: alegria, bem-estar e conexão para todos em Uberlândia | Manhã Total

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Circulares convidam todos a se unirem em roda, movimentando o corpo ao ritmo da música e se conectando com a energia do grupo.

Em Uberlândia, essa prática ancestral vem ganhando cada vez mais adeptos. Grupos se reúnem regularmente para celebrar a vida, a saúde e a alegria através da dança.

Mais do que uma simples atividade física, as Danças Circulares oferecem uma gama de benefícios:

Promovem o bem-estar físico e mental: Os movimentos circulares e a conexão com o grupo auxiliam na melhora da postura, flexibilidade, coordenação motora, memória e humor.

Estimulam o autoconhecimento: A dança em roda proporciona um espaço para a auto expressão, criatividade e conexão com o próprio corpo e sentimentos.

Favorecem a interação social: As Danças Circulares facilitam a interação com outras pessoas, promovendo a empatia, o respeito e a colaboração.

Contribuem para a saúde mental: A prática regular pode auxiliar na redução do estresse, da ansiedade e da depressão, além de promover a sensação de paz e bem-estar.

As Danças Circulares são acessíveis a pessoas de todas as idades, habilidades e níveis de condicionamento físico. Não há necessidade de experiência em dança, apenas a vontade de se divertir e se conectar com outras pessoas.

Em Uberlândia, você encontra diversos grupos de Danças Circulares. Para saber mais sobre a prática e encontrar um grupo próximo a você, basta pesquisar na internet ou entrar em contato com centros de saúde e cultura da sua região.

