Dança, música e vida: idosos inspiram com arte e movimento

O espetáculo "Enquanto o Sol Brilhar", promovido pelo projeto Universidade Amiga dos Idosos, reúne nove artistas com idades entre 68 e 79 anos em uma apresentação emocionante no campus Santa Mônica da UFU. A performance, que acontece hoje às 19h no bloco 3M, utiliza a dança e a música para narrar histórias do cotidiano, conectando o público às experiências pessoais dos integrantes.

Criado há 9 anos, o projeto encontrou nos palcos, a partir de 2018, um meio para os participantes expressarem sua vitalidade e ressignificarem suas vidas. Exemplo disso é Dona Edna, 71, que superou a depressão ao se dedicar à arte, e Dona Helenice, 72, que encontrou nos ensaios semanais uma forma de canalizar sua energia após a aposentadoria. Juntos, esses artistas mostram que nunca é tarde para viver novas experiências e encantar o público.

