‘Dama do Crime’ é presa em Mato Grosso do Sul saindo de clínica de estética

A polícia de São Paulo entrou em alerta total para uma possível transferência da ‘Dama do Crime’. Simone Souza Simões, de 43 anos, assumiu o lugar do marido na facção depois que ele foi preso. Desde a prisão do companheiro, era ela quem mandava no tráfico internacional de drogas. A 'Dama do Crime' foi presa em Ponta Porã (MS), na principal rota do narcotráfico, saindo de uma clínica de estética depois de um procedimento.

