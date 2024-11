Dados do ISP apontam que mais de 5 mil crianças foram estupradas no estado Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 18/10/2024 - 16h05 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

É alto o número de crianças e adolescentes vítimas de crimes nos últimos dois anos. No ano passado, ao todo, mais de 5 mil e 500 foram estupradas no estado e pouco mais de 4 mil sofreram algum tipo de lesão corporal, sem contar as que foram mortas.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #diadacriança #justiça #policiacivil #pesquisa #investigação #criança #adolescente #conselhotutelar

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.