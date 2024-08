Dados do IBGE revelam crescimento populacional em SC e Roraima até 2060 Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 22/08/2024 - 21h42 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h48 ) ‌



De acordo com os dados mais recentes do IBGE, a partir de 2042, a população brasileira começará a diminuir. No entanto, os estados de Santa Catarina e Roraima estão projetados para continuar crescendo até 2060, desafiando a tendência nacional. O repórter Márcio Falcão traz mais detalhes sobre o que esses dados significam para o futuro desses estados e as implicações para o Brasil como um todo.

