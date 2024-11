Curto-circuito em banheira assusta moradores de prédio no Centro de Uberlândia | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 18/10/2024 - 08h26 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h52 ) twitter

Na noite dessa quinta-feira, moradores de um prédio na Avenida Cipriano Delfavero, região central de Uberlândia, passaram por um momento de apreensão devido a um incêndio que começou por volta das 21h. O fogo, que se concentrou em um apartamento no sétimo andar, gerou uma grande quantidade de fumaça e mobilizou rapidamente equipes do Corpo de Bombeiros.

Segundo as informações dos bombeiros, as chamas se originaram em uma tomada próxima à banheira do imóvel. A suspeita é de que um curto-circuito tenha sido o responsável pelo incidente. Assim que os militares chegaram ao local, a área foi isolada e a energia do prédio foi desligada para garantir a segurança de todos.

Após os trabalhos de rescaldo, o apartamento foi deixado sob os cuidados da proprietária, que recebeu orientações para chamar um eletricista e verificar os danos causados. Felizmente, não houve feridos e o incidente serviu como um alerta para a importância da manutenção elétrica em residências.

