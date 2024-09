Curto-circuito causa incêndio em fábrica no bairro Nossa Senhora Aparecida | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/09/2024 - 12h12 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um incêndio eclodiu em uma fábrica têxtil no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Uberlândia, por volta da meia-noite. A suspeita inicial é de que um curto-circuito em um ventilador tenha provocado as chamas, que rapidamente se espalharam para uma mesa grande, outro ventilador e dois armários contendo tecidos e vestidos prontos.

Os Bombeiros foram acionados para o local, situado nos fundos de uma casa na Avenida Cesário Alvim com a Rua Ivaldo Alves do Nascimento. No entanto, não foi necessário o uso de água, pois o incêndio já havia sido controlado por terceiros antes da chegada da equipe. Felizmente, não houve feridos, e o incidente resultou apenas em danos materiais. A proprietária da fábrica confirmou a suspeita de curto-circuito como a causa provável do incêndio.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=yN-oQbFe90E

👉 https://www.youtube.com/watch?v=FLxcnX_zw80

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=GAGWOlAcSss

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia #incendio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.