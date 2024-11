Curtidas de homens comprometidos em fotos de biquíni dividem opiniões Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 11/11/2024 - 09h48 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A dependência do like e do comentário em publicações, ganhou grande repercussão, quando a influenciadora Jade Picon, criticou o comportamento de homens comprometidos em curtir fotos de mulheres de biquíni. A reação dividiu opiniões.

#balancogeraldesabado #milenamacedo #entretenimento #sabado

#moda #beleza #bemestar #cultura #viagens #culinaria #musica #curtidas #jadepicon #reação #instagram #redessociais #polemica

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.