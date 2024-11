Curta metragem "Açucar" gravado em Joinville estreia amanhã, às 19h30, na Casa da Cultura Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 29/11/2024 - 15h53 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amanhã, Joinville será palco do lançamento do curta-metragem "Açúcar", uma produção local que traz à tela uma história emocionante com um elenco formado pela própria comunidade. A protagonista Sophia, o preparador de elenco Marcelo Eduvirge, e a diretora Fahya Kassin estarão presentes para compartilhar mais sobre esse projeto que valoriza o talento da cidade. Não perca essa estreia única!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.