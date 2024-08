Curso gratuito do Instituto Projeto de Vida prepara profissionais para o mercado de trabalho Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 13/08/2024 - 14h16 (Atualizado em 14/08/2024 - 02h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Instituto Projeto de Vida está oferecendo uma excelente oportunidade para quem busca se qualificar e se destacar no mercado de trabalho. As inscrições para a 13ª turma do Projeto Carreira estão abertas até o dia 21 de agosto em Uberlândia.

Com um currículo completo e abrangente, o curso gratuito oferece módulos que abordam desde o autoconhecimento e desenvolvimento de habilidades comportamentais até temas mais específicos como inteligência artificial, inovação e empreendedorismo. As aulas são ministradas por profissionais experientes do mercado, proporcionando aos participantes uma experiência de aprendizado rica e atualizada.

Direcionado a pessoas com ensino médio completo, o curso visa preparar os participantes para a reinserção no mercado de trabalho, transição de carreira e até mesmo para o empreendedorismo. Ao todo, são 260 horas de aulas distribuídas em três meses, com início previsto para o dia 26 de agosto. As vagas são limitadas, então é importante se inscrever quanto antes.

O Projeto Carreira é uma iniciativa fundamental para quem busca se qualificar e aumentar suas chances de conseguir um emprego ou iniciar um novo negócio. Além de oferecer conhecimento técnico, o curso também desenvolve habilidades comportamentais essenciais para o sucesso profissional, como comunicação, trabalho em equipe e liderança.

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=vKTazUJ1raY

👉 https://www.youtube.com/watch?v=NzKgA7lCpJo

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=cOAbKK_OJH8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.