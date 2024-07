Curitiba recebe seminário de Negócios Internacionais em agosto Aclr|Do canal Grands no YouTube 22/07/2024 - 15h23 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h20 ) ‌



Nos dias 27 e 28 de agosto, Curitiba receberá o quarto seminário de Negócios Internacionais que reunirá representantes do Corpo Consular do Estado, empresários e grandes empresas. Realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), juntamente do World Trade Center (WTC).

