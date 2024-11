Cultivo em expansão: exportação de amendoim bate recorde na região de Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 02/11/2024 - 14h30 (Atualizado em 03/11/2024 - 01h10 ) twitter

O cultivo do amendoim na região de Ribeirão Preto é muito utilizado para rotação com a cana-de-açúcar, para a recuperação do solo. Mas a cultura tem despertado interesse de outros países e feito as exportações baterem recorde.

