Cultivo de moluscos volta a ser permitido na Grande Florianópolis e no Litoral Norte
09/08/2024 - 07h39 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h24 )



Após 10 dias de suspensão, a Cidasc autorizou novamente a pesca e o consumo de moluscos em determinados pontos do litoral catarinense. A liberação ocorre após a realização de novos testes que atestaram a segurança do consumo. O repórter Gabriel Prada traz as informações mais recentes sobre as áreas liberadas e o impacto dessa decisão para os pescadores e comerciantes locais. Saiba quais regiões voltaram a ter a atividade permitida.

