Culinária Alemã: semelhanças e diferenças entre Alemanha e Blumenau
04/09/2024 - 15h24 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h29 )



Nesta semana estamos comemorando o aniversário de 174 anos de Blumenau com diferentes abordagens. Falamos de história, tradição, imigração alemã. Nessa herança veio também a gastronomia! O que comemos hoje tem origem no passado. Veio com os imigrantes, as receitas mantiveram alguns ingredientes, mudaram outros, a forma de fazer também passou por mudanças. Mas quem nunca foi pra Alemanha deve se perguntar. A comida típica alemã que consumimos aqui é mesmo parecida com o que é consumido hoje na Alemanha? Entenda!

