Cuidando dos animais de estimação no calor: uma necessidade urgente | Balanço Geral Minas
04/09/2024 - 15h00 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h55 )



Com as temperaturas elevadas e a sensação térmica ainda maior, é fundamental redobrar os cuidados com os animais de estimação. Assim como nós, os pets sofrem com o calor excessivo, podendo desenvolver problemas de saúde como desidratação e problemas respiratórios.

É imprescindível oferecer água fresca e limpa em abundância, além de garantir que o animal tenha acesso à sombra durante todo o dia. Evite passeios nos horários mais quentes, preferindo os períodos da manhã cedo ou do final da tarde. Caso seja necessário sair com seu pet, opte por locais com sombra e evite atividades físicas intensas.

Além disso, é importante observar atentamente os sinais de desconforto do animal. Se seu pet estiver letárgico, com dificuldade para respirar ou com a língua pendurada para fora, procure um veterinário imediatamente.

