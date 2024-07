Aclr |Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube

Cuidados no Inverno: Dicas para Evitar Doenças Respiratórias

No inverno, as baixas temperaturas aumentam o risco de doenças respiratórias como gripe, resfriado, sinusite e crises de asma e bronquite. A médica Amanda Costa traz orientações essenciais sobre prevenção e tratamento dessas condições, ajudando você a proteger sua saúde durante a estação mais fria do ano em Santa Catarina.

