Cuidados em rodovias: veja dicas para pegar estrada com mau tempo

Com a previsão de chuva em todo o estado nesta semana, é essencial estar preparado ao pegar a estrada. O SC no Ar traz um alerta sobre os cuidados no trânsito, especialmente porque o mau tempo pode afetar a visibilidade e as condições das estradas. O repórter Paulo Mueller traz informações ao vivo, juntamente com Adriano Fiamoncini, chefe de Comunicação da PRF, compartilhando dicas valiosas para motoristas que enfrentarão condições climáticas adversas em Santa Catarina.

