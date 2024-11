Cuidadora de idosos é encontrada morta em Goiânia Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 06/11/2024 - 13h53 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h13 ) twitter

O corpo de Cintia Ribeiro Barbosa, 39 anos, foi encontrado com sinais de estrangulamento na casa vizinha à residência onde trabalhava como cuidadora de idosos. Ela cuidava de um casal idoso há aproximadamente seis anos. O marido da vítima relatou que a deixou na porta do trabalho no dia anterior ao ocorrido e que ela não conseguiu entrar na casa. A família dos idosos notou sua ausência e a filha da cuidadora procurou a polícia.

