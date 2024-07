Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Em Joinville, golpes têm se multiplicado e preocupado autoridades, com criminosos cada vez mais habilidosos em enganar cidadãos. Saiba mais sobre as novas táticas utilizadas por esses golpistas na reportagem especial da Tribuna do Povo, com Felipe Bambace trazendo análises e alertas importantes.

