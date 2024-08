Cuidado com o golpe! Produtos falsificados circulam livremente em supermercados no Brasil Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 25/08/2024 - 21h33 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Você nem imagina, mas existe uma chance considerável de que você volte das compras do mês no supermercado com produtos falsificados. Sabão em pó, azeite... polícias ao redor do Brasil descobriram a existência de diversas 'centrais' que distribuem os produtos falsificados e burlam a lei.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

‌



Twitter: https://twitter.com/DomEspetacular

Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

‌



#DomingoEspetacular #CarolinaFerraz #SergioAguiar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.