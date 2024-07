Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Crueldade em Uberlândia: cão é encontrado morto e queimado no Santa Luzia | Cidade Alerta Minas

Alto contraste

A+

A-

Segunda-feira começou com mais um caso chocante de violência contra animais em Uberlândia. Um cão foi encontrado morto no bairro Santa Luzia, com o corpo queimado e abandonado em um canteiro da Rua João Naves de Ávila.

O animal foi encontrado na manhã desta segunda-feira (02/07) por moradores da região, que acionaram a Polícia Militar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=RR3CNEJ0-Rc

👉 https://www.youtube.com/watch?v=6UEpdCpw0Sc

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=PzquAnjO4CM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlândia #violenciaanimal #crueldade #Uberlândia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.