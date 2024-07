Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Crueldade animal: égua é agredida com tesoura de jardim no bairro Canaã | Balanço Geral Minas

No domingo à tarde, no bairro Canaã, um ato chocante de maus-tratos a animais aconteceu, deixando a comunidade indignada. Uma égua foi brutalmente maltratada por um homem de 55 anos, que a agrediu com uma tesoura de jardim, resultando em uma ferida profunda na pata do animal. Os vizinhos foram os primeiros a intervir, contendo o agressor para evitar mais danos à égua.

A situação levou à intervenção da Polícia Militar, que prendeu o homem responsável pelas agressões. Além disso, uma viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada para transportar a égua e garantir seu atendimento veterinário urgente. A propriedade do animal pertence ao agressor, que também possuía outro cavalo, e as motivações por trás das agressões ainda não foram esclarecidas.

É importante ressaltar que os maus-tratos a animais são uma realidade lamentável, sendo considerados crimes previstos em lei. As penas podem variar de multa a prisão, dependendo da gravidade do caso. A prática de maus-tratos não apenas causa sofrimento aos animais, mas também é repudiada pela sociedade e punida pela justiça.

