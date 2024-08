CRLV obrigatório: evite multas e problemas na direção | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/08/2024 - 11h12 (Atualizado em 28/08/2024 - 02h02 ) ‌



Neste sábado, 31 de agosto, termina o prazo para o licenciamento de veículos com placas de finais 1, 2 e 3. A partir de agora, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) passa a ser exigido para a circulação dos automóveis. Este documento é essencial para garantir que o veículo esteja em conformidade com todas as regras do Código de Trânsito Brasileiro.

Os motoristas que possuem veículos com placas finais 4, 5 e 6 devem realizar o licenciamento até 30 de setembro, enquanto os com finais 7, 8, 9 e 0 têm até 31 de outubro para regularizar a situação. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão informa que é possível verificar a situação do CRLV online através do site da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, no endereço www.transito.mg.gov.br. O serviço está disponível na aba “Veículos”, na opção "Consultar Motivo: Veículo Não Licenciado".

Para obter o CRLV de 2024, é necessário quitar o IPVA, o seguro obrigatório, a taxa de renovação do licenciamento anual e eventuais multas. O motorista também deve portar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A condução de um veículo sem o CRLV atualizado é considerada infração gravíssima, sujeitando o condutor a uma multa de R$ 293,47, a perda de sete pontos na CNH e a remoção do veículo para um pátio credenciado até a regularização.

‌



‌



