CRLV em dia: saiba como regularizar seu veículo e evitar problemas | Jornal Paranaíba 01/11/2024 - 08h03 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h46 )

A partir desta sexta-feira, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) passa a ser exigido para todos os veículos com placas de finais 7, 8, 9 e 0 em Minas Gerais. Os proprietários devem estar com o documento quitado para evitar multas e outras penalidades, completando o calendário de licenciamento anual do estado, que já contemplou veículos com placas de finais 1 a 6 nos últimos meses.

O CRLV é uma comprovação de que o veículo está regularizado e em dia com suas obrigações, como o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), a taxa de renovação do licenciamento anual (TRLAV) e possíveis multas. Dirigir sem o licenciamento é considerado infração gravíssima, resultando em multa de R$ 293,47, sete pontos na carteira de habilitação e a remoção do veículo para o pátio credenciado.

