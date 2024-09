Crise hídrica: rompimento de adutora deixa 12 bairros de Patos de Minas sem água | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 10/09/2024 - 08h11 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h55 ) ‌



Desde o último sábado, moradores de Patos de Minas enfrentam a falta de água em doze bairros da cidade, causada pelo rompimento de uma adutora. A Copasa foi acionada e iniciou uma manutenção emergencial para consertar a bomba que abastece o bairro Bela Vista e região. Além disso, a Avenida Piauí precisou ser interditada, causando transtornos no trânsito e dificultando o deslocamento de moradores, como o caso de uma mulher que teve que levar sua mãe, com mobilidade reduzida, a uma rua próxima para conseguir pegar um carro por aplicativo.

A situação se agravou no fim de semana, quando mais de vinte bairros relataram interrupção no fornecimento de água. Em nota, a Copasa informou que o problema foi causado por vazamentos em uma rede de grande porte e a falha de uma bomba no domingo. O acúmulo de água nas ruas seria parte de um procedimento necessário para limpar as adutoras que passaram por reparos. A empresa segue trabalhando para restabelecer o serviço o mais rápido possível.

