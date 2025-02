Criminosos utilizam métodos inusitados para transportar drogas no Brasil Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 22/01/2025 - 12h33 (Atualizado em 23/01/2025 - 01h15 ) twitter

No Brasil, criminosos têm usado métodos cada vez mais inusitados para esconder e transportar drogas. Em um recente caso, pasta base de cocaína foi encontrada dentro de um extintor de incêndio em um ônibus. No ano passado, no Aeroporto Internacional de São Paulo, foram apreendidas mais de duas toneladas de droga.

