Criminosos usam ambulâncias para transporte ilegal de drogas no RJ



A polícia está realizando uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao tráfico de drogas nesta sexta (6). São cumpridos 33 mandados de busca e apreensão em três estados, Paraná, Rio de Janeiro e Amazonas. Um dos alvos da investigação é o proprietário de três empresas na área da saúde. A investigação teve início após a descoberta do uso indevido de ambulâncias para o transporte ilegal de drogas. As ambulâncias buscavam as substâncias em regiões fronteiriças e as levavam para comunidades no Rio de Janeiro.

‌



