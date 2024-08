Criminosos tentam roubar fiação do Palácio dos Cristais em Patos de Minas | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 09/08/2024 - 13h42 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h46 ) ‌



Na manhã desta quinta-feira (8), um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Militar após tentar furtar a fiação elétrica do Palácio dos Cristais, antigo prédio da Prefeitura Municipal de Patos de Minas. O ocorrido gerou grande repercussão na cidade, uma vez que o edifício histórico encontra-se em estado de abandono e tem sido alvo de vandalismo.

De acordo com informações da Polícia Militar, pedestres que transitavam pela Avenida Getúlio Vargas avistaram o jovem retirando a fiação do prédio e acionaram imediatamente as autoridades. Ao chegar ao local, a PM encontrou o indivíduo em posse do material furtado e o conduziu para a delegacia.

Durante o interrogatório, o jovem alegou estar em situação de rua. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar se há outras pessoas envolvidas no crime. A Prefeitura de Patos de Minas foi procurada para comentar sobre o ocorrido e sobre as medidas que estão sendo tomadas para proteger o patrimônio histórico da cidade. Até o momento, a prefeitura ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.

#PatosdeMinas #furto #fiação

