Criminosos se passam por moradores e assaltam apartamento de luxo em Perdizes, em SP

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

‌



A+

A-

Em um condomínio de luxo em Perdizes, em São Paulo, criminosos conseguiram entrar pela porta da frente com autorização do porteiro. O primeiro disse que era morador do prédio. Já o segundo foi autorizado pelo primeiro, que já havia subido. Os assaltantes abordaram uma família no apartamento, fizeram uma mulher refém enquanto amamentava seu bebê e roubaram celulares, dinheiro e joias. A polícia está investigando o caso para identificar os criminosos envolvidos.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.