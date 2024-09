Criminosos são presos após roubo a farmácia e assalto a mulher em São Paulo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 04/09/2024 - 13h04 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h01 ) ‌



Três homens foram presos em São Paulo após roubar uma farmácia e assaltar pedestres na rua. Após render clientes e funcionários do estabelecimento, a quadrilha fugiu com dinheiro do caixa. Durante a fuga, um dos assaltantes abordou uma mulher, levando sua bolsa e outros pertences. A polícia foi acionada por testemunhas e conseguiu localizar os suspeitos, que tentaram fugir a pé. Um deles foi detido com um revólver calibre 38, e os outros dois foram capturados posteriormente. Os homens tinham histórico de roubos e tráfico de drogas e já eram procurados por crimes semelhantes.

