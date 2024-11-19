CRIMINOSOS NÃO POUPAM NEM OS FAMOSOS
Matéria exibida no dia 14/11/2024
A OUSADIA DE GOLPISTAS NÃO POUPA NEM FAMOSOS NOS ÚLTIMOS DIAS A ATRIZ CARLA DIAZ E A INFLUENCER SOLANGE GOMES FORAM VÍTIMAS DE HACKERS, QUE INVADIRAM SEUS PERFIS NAS REDES SOCIAIS E PASSARAM A ANUNCIAR INVESTIMENTOS FALSOS COM PROMESSAS DE RETORNO IRREAIS E A ÚNICA FORMA DE NÃO SE TORNAR MAIS UMA VÍTIMA É TOMAR TODO CUIDADO, ESPECIALMENTE NO AMBIENTE VIRTUAL.
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