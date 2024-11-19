Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Aclr

CRIMINOSOS NÃO POUPAM NEM OS FAMOSOS

Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube

Matéria exibida no dia 14/11/2024

A OUSADIA DE GOLPISTAS NÃO POUPA NEM FAMOSOS NOS ÚLTIMOS DIAS A ATRIZ CARLA DIAZ E A INFLUENCER SOLANGE GOMES FORAM VÍTIMAS DE HACKERS, QUE INVADIRAM SEUS PERFIS NAS REDES SOCIAIS E PASSARAM A ANUNCIAR INVESTIMENTOS FALSOS COM PROMESSAS DE RETORNO IRREAIS E A ÚNICA FORMA DE NÃO SE TORNAR MAIS UMA VÍTIMA É TOMAR TODO CUIDADO, ESPECIALMENTE NO AMBIENTE VIRTUAL.

Inscreva-se no canal Record Goiás: https://www.youtube.com/recordgoias

Facebook: https://www.facebook.com/RecordGoias


Instagram: https://www.instagram.com/recordgoias/

Twitter: https://twitter.com/recordgoias


#RecordGoias #GoiasnoAr #BalancoGeralGO #CidadeAlertaGO #GoiasRecord

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.

  • RecordTVGoias
  • Record
  • TV
  • Goias
  • BalancoGeralManhaGO
  • GoiasnoArGO
  • BalancoGeralGO
  • CidadeAlertaGO
  • GoiasRecord

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.